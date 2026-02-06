Suriye Konulu 'Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'nın 12'ncisi Dışişleri Bakanlığı'nda Düzenlendi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin Suriye ile olan ikili ilişkileri ve ilgili kurumların çalışmaları ele alındı.
(ANKARA) - Suriye konulu 'Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'nın 12'ncisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya başkanlığında Ankara'da yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suriye konusunda Bakanlığımızda on ikincisi düzenlenen Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, kurumlarımızın Suriye'yle ikili ilişkilerimiz bağlamındaki çalışmaları ele alındı" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel