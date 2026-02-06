Suriye Konulu 'Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'nın 12'ncisi Dışişleri Bakanlığı'nda Düzenlendi

(ANKARA) - Suriye konulu 'Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'nın 12'ncisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suriye konusunda Bakanlığımızda on ikincisi düzenlenen Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, kurumlarımızın Suriye'yle ikili ilişkilerimiz bağlamındaki çalışmaları ele alındı" denildi.