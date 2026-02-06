Haberler

Suriye Konulu 'Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'nın 12'ncisi Dışişleri Bakanlığı'nda Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin Suriye ile olan ikili ilişkileri ve ilgili kurumların çalışmaları ele alındı.

(ANKARA) - Suriye konulu 'Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'nın 12'ncisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suriye konusunda Bakanlığımızda on ikincisi düzenlenen Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, kurumlarımızın Suriye'yle ikili ilişkilerimiz bağlamındaki çalışmaları ele alındı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu

Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Türkiye'yi o temsil etti