Suriye Konulu Eşgüdüm Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığında yapılan Suriye konulu toplantıda, Türkiye ve Suriye arasındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın başkanlığında, başkentte Suriye konulu "Kurumlar Arası Eşgüdüm Grubu Toplantısı" düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığının Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz başkanlığında sekizincisi düzenlenen Suriye konulu "Kurumlar Arası Eşgüdüm Grubu Toplantısı"nda, Türkiye ve Suriye arasındaki ikili ilişkiler kapsamında çalışmalar ele alındı.

