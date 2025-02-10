Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

Erdoğan, Trump'a demediğini bırakmadı: Dikkate değer bir yanı yok
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde şiddetli deprem! Bu sefer Türkiye'den de hissedildi
CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar

CHP'de son zamanların en kritik toplantısı
Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!

Suriye Kızılayı'ndan 10 İlde Kan Bağışı Kampanyası

Suriye Kızılayı'ndan 10 İlde Kan Bağışı Kampanyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Kızılayı, 'Bize katıl, bir hayat kurtar' sloganıyla 10 ilde geniş çaplı bir kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanya, 14 bin bağışçıya ulaşmayı hedefliyor ve acil kana ihtiyaç duyan hastalara destek sağlamayı amaçlıyor.

?????? Suriye Kızılayı, "Bize katıl, bir hayat kurtar" sloganıyla 10 ilde geniş çaplı kan bağışı kampanyası başlattı.

Suriye Kızılayının 10 ilde eş zamanlı yürüttüğü kampanya, kan stoklarının artırılmasını ve acil kana ihtiyaç duyan hastalara destek sağlanmasını amaçlıyor.

Şubat sonuna kadar sürecek kampanyada 14 bin bağışçıya ulaşma hedefleniyor.

Suriye Kızılayı Medya ve İletişim Koordinatörü Dina Seleme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talasemi, lösemi hastaları, cerrahi operasyon bekleyen hastalar ve kazazedeler için acil kana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Seleme, "Ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşların da bağış yapmasını kolaylaştırıyoruz. Umarız toplumun her kesimi bu kampanyaya destek verir ve kan eksikliği sorununu birlikte aşarız." dedi.

"17'den fazla kan bağışında bulundum"

Kampanyaya destek veren bağışçılardan ismini vermek istemeyen Rifai, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde insanlara yardım etmenin en iyi yolu kan bağışında bulunmak." diye konuştu.

Rifai, hastaların kana ihtiyacı olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar 17'den fazla kez kan bağışında bulundum ve vatanımın çocuklarına destek olabildiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
img

Ege Denizi'nde şiddetli deprem! Bu sefer Türkiye'den de hissedildi
img

Galatasaray maçı öncesi hiç istemeyeceği bir şey oldu
img

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi

Murat Sancak, canlı yayında verdi veriştirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.