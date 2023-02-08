Suriye Kızılayı, Depremin Ardından ABD'nin Suriye'ye Yönelik Yaptırımlarını Kaldırmasını İstedi

ŞAM, 8 Şubat (Xinhua) -- Suriye Arap Kızılayı (SARC) Başkanı Khaled Hboubati Salı günü, ülkenin kurtarma ekipmanlarına ciddi bir şekilde ihtiyaç duyduğunu belirterek, yardım çabalarını kolaylaştırmak için ABD ve Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması çağrısında bulundu.

Suriye'nin Lazkiye vilayetine bağlı Jableh şehrinde meydana gelen şiddetli depremde yıkılan bir binanın enkazı arasında hayatta kalanları arayan insanlar, 6 Şubat 2023.(Fotoğraf: Str/Xinhua)

ŞAM, 8 Şubat (Xinhua) -- Suriye Arap Kızılayı (SARC) Başkanı Khaled Hboubati Salı günü, ülkenin kurtarma ekipmanlarına ciddi bir şekilde ihtiyaç duyduğunu belirterek, yardım çabalarını kolaylaştırmak için ABD ve Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması çağrısında bulundu.

Suriye'nin Hama vilayetindeki El Erbain mahallesinde, meydana gelen şiddetli depremin ardından hasar gören bir binanın çevresinde çalışan kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

SARC Başkanı Hboubati, Şam'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye Kızılayı'nın ekipman, ambulans ve ağır iş makineleri talebini ileten Hboubati, "En büyük engel ise Suriye'ye uygulanan ve derhal kaldırılmasını talep ettiğimiz yaptırımlar" dedi.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan depremin vurduğu Hama vilayetinde kurtarma çalışmaları devam ediyor, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Deprem, Suriye'nin kuzeyindeki Halep, Lazkiye, Tartus, Hama ve isyancıların kontrolündeki İdlib vilayetini ağır bir şekilde vurdu.

Hboubati, Suriye Arap Kızılayı'nın hükümet veya isyancıların elindeki bölgelerde yaşayan insanlar arasında ayrım yapmadığını belirterek, İdlib'e bir yardım konvoyu göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Suriye'nin Hama vilayetindeki bir hastanede tedavi gören, şiddetli depremde yaralanmış insanlar, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Enkazı kaldırmanın ve mahsur kalan insanları kurtarmanın zorluğu göz önüne alındığında ölü sayısının artacağını kaydeden SARC Başkanı Hboubati, "Ölümler artacak ve sonuçlar felaket olacak. Binalar yıkılmaya devam ediyor" dedi.