Tom Barrack ve Mazlum Abdi, Mesud Barzani'nin Ev Sahipliğinde Erbil'de Bir Araya Geldi

Güncelleme:
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ev sahipliğinde Erbil'de düzenlenen toplantıda, Suriye Demokratik Güçleri ve Kürt liderleri bir araya geldi. Toplantıda, Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

(ERBİL) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'nin ev sahipliğinde Erbil'de bir araya geldi. Toplantıda, Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar ele alındı.

Barzani Karargahı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesud Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail'in bir araya geldiği toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Suriye'deki ABD Güçleri Komutanı General Kevin Lambert ve Albay Zakariya Cork da katıldı.

Sözcülük açıklamasına göre görüşmede Barzani, tüm tarafları sıcak bir şekilde karşıladığını belirterek, barışın güçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesi amacıyla bu hassas koşullarda toplantıya katılım gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barzani, yeni Suriye sürecinde diyalog, istikrar ve uzlaşının hayati önem taşıdığını vurguladı.

ABD adına konuşan Büyükelçi Tom Barrack ise Barzani'ye ev sahipliği ve süregelen desteği dolayısıyla teşekkür ederek, bu tür temasların bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekti.

Toplantının devamında katılımcılar, bölgedeki gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek bazı pratik adımlar da ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
