Suriye, İsrail Saldırılarından Kaçanlar İçin Sınır Kapılarını Kolaylaştırıyor
Suriye'deki yerel medya, Suriyeli yetkililerin İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlılar ve ülkeye dönen Suriyeliler için sınır kapılarında giriş işlemlerini kolaylaştırdığını duyurdu.
ŞAM, 25 Eylül (Xinhua) -- Suriye'deki yerel medya kuruluşu Al-Watan Online'ın Salı günü bildirdiğine göre, Suriyeli yetkililer hem İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlılar hem de ülkelerine dönen Suriyeliler için sınır kapılarından girişleri kolaylaştırıyor.