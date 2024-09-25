Suriye, İsrail Saldırılarından Kaçanlar İçin Sınır Kapılarını Kolaylaştırıyor

ŞAM, 25 Eylül (Xinhua) -- Suriye'deki yerel medya kuruluşu Al-Watan Online'ın Salı günü bildirdiğine göre, Suriyeli yetkililer hem İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlılar hem de ülkelerine dönen Suriyeliler için sınır kapılarından girişleri kolaylaştırıyor.