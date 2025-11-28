Haberler

Suriye, İsrail'in Saldırısını Savaş Suçuyla İtham Etti

Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırıyı kınayarak, bunun kasıtlı bir savaş suçu olduğunu bildirdi. Saldırının sivillere yönelik olduğunu ve büyük bir yerinden edilme durumuna yol açtığını ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Şam kırsalındaki Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırıyı kınayarak bunun kasıtlı bir savaş suçu olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerine bağlı bir devriyenin Beyt Cin bölgesine içeriden yaptığı saldırıda sivillerin ve mülklerinin hedef alındığı, bunun da Suriye topraklarını hedef alan tehlikeli saldırılar zincirinin yeni bir halkası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bölgedeki hedeflerine ulaşamamasının ardından kasıtlı ve geniş çaplı bir savaş suçu işlediği vurgulandı.

Saldırının çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine neden olduğu, yoğun bombardımanın ise büyük çaplı bir kitlesel yerinden edilme durumuna yol açtığı kaydedildi.

Saldırıdan tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar bölgeyi yeni bir şiddet ve istikrarsızlık döngüsüne sürüklüyor." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile BM ve Arap Birliğine, İsrail'in Suriye halkına yönelik tekrarlanan saldırı ve ihlallerini durdurmak için "acilen caydırıcı adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin topraklarını ve halkını koruma konusundaki meşru hakkını uluslararası hukukun sunduğu tüm araçlarla kullanmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bu suçlar yalnızca Suriye'nin hak ve egemenliğini savunma kararlılığını güçlendirecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
