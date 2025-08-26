Suriye, İsrail'in saldırılarını en sert şekilde kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kuneytra iline bağlı Tırınce köyünde bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını "en sert" ifadelerle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Tırınce köyünde bir evi hedef aldığı ve saldırı sonucu bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca İsrail güçlerinin Suveyse beldesinde sivillere yönelik baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı, Şeyh Dağı ve tampon bölgede yasa dışı askeri varlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail'in bu saldırgan uygulamaları Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesine, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve bölgesel barış ile güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadır." denildi.

Suriye, uluslararası toplumu ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'ni "İsrail'in devam eden ihlallerini durdurmak için acil harekete geçmeye" çağırdı.

Bakanlık, Suriye'nin topraklarını ve halkını savunma konusunda uluslararası hukukun tanıdığı tüm meşru haklarını kullanma kararlılığını da bir kez daha teyit etti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, "işgalci İsrail" güçlerinin bugün Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.