Suriye, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Saldırısını Kınadı

Suriye, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan müzakere heyetine düzenlediği saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan ve masum sivilleri korkutmakla birlikte halkın güvenliğini ve emniyetini tehdit eden İsrail saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırının uluslararası hukukun ve kardeş Katar devletinin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bölgenin güvenlik ve istikrarını sarsabilecek tehlikeli bir tırmanıştır. Aynı zamanda İsrail işgalinin uluslararası kanunları ve teamülleri tekrar tekrar hiçe saydığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'nin, Katar devletiyle liderlik, hükümet ve halk düzeyinde tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek, uluslararası topluma, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden bu tür saldırgan uygulamalara karşı net ve kararlı bir tutum alma çağrısı yapıldı.