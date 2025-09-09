Haberler

Suriye, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Saldırısını Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, bu eylemin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölge güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Suriye, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan müzakere heyetine düzenlediği saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan ve masum sivilleri korkutmakla birlikte halkın güvenliğini ve emniyetini tehdit eden İsrail saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırının uluslararası hukukun ve kardeş Katar devletinin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bölgenin güvenlik ve istikrarını sarsabilecek tehlikeli bir tırmanıştır. Aynı zamanda İsrail işgalinin uluslararası kanunları ve teamülleri tekrar tekrar hiçe saydığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'nin, Katar devletiyle liderlik, hükümet ve halk düzeyinde tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek, uluslararası topluma, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden bu tür saldırgan uygulamalara karşı net ve kararlı bir tutum alma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor

Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.