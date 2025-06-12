Suriye, İsrail'in Beyt Cin Saldırısını Kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalına bağlı Beyt Cin kasabasına düzenlediği ve bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak bunun, "uluslararası hukukun ve özellikle 1974 Ateşkes Anlaşması'nın açık bir ihlali" olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Telegram kanalında yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Şam kırsalındaki Beyt Cin'e düzenlediği baskını kınayarak saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, bazılarının alıkonulduğunu bildirdi.

İsrail'in bu provokatif eylemlerinin bölgedeki istikrarı ve yeniden inşa çabalarını tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, "Saldırı, uluslararası hukukun ve özellikle 1974 Ateşkes Anlaşması'nın açık bir ihlali. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Gözlem Gücü (UNDOF) sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Suriye yönetimi, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini, bu tür saldırıların önlenmesi ve uluslararası hukuka saygının temin edilmesi için somut ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.