Suriye, İsrail'in Beyt Cin Köyü'ne Düzenlediği Saldırıyı Kınadı

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Ulabi, İsrail ordusunun Beyt Cin köyüne düzenlediği saldırıyı kınadı. Ulabi, askeri güç kullanımının siyasi ve ekonomik kazanımları olumsuz etkileyebileceğini belirterek, uluslararası diplomatik baskı yollarıyla İsrail'i müzakerelere zorlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Ulabi, İsrail ordusunun Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Telefonla el Hades haber kanalına bağlanan Ulabi, saldırılarda yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet diledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı olarak diplomatik ve uluslararası platformlarda tüm imkanları kullandıklarını belirten Ulabi, İsrail'in varlığının büyük ölçüde müttefiklerine dayandığını, yeni Suriye'nin ise dünyaya açık bir ülke olarak farklı devletlerle ilişkiler geliştirdiğini söyledi.

Ulabi, "İsrail'e uluslararası ve diplomatik yollarla baskı uyguluyoruz, onu izole ederek müzakerelere dönmeye zorlamak istiyoruz. Askeri açıdan ise kontrollü davranıyoruz. Bu diplomatik baskı sayesinde uluslararası alanda, özellikle ABD ile ilişkilerimizde önemli kazanımlar elde ettik." dedi.

Suriye halkının kendini koruyabilme kapasitesini ortaya koyduğunu vurgulayan Ulabi, askeri güç kullanımının şu anda siyasi ve ekonomik kazanımları olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Ulabi, "BM'de bulunuyoruz ve Avrupa ile diğer ülkelerden Suriye'nin güvenliği ve egemenliği üzerine açıklamalar duyduk. BM'nin Suriye'yi ziyaret ederek doğrudan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, sahada somut kazanımlar sağlayacak ve İsraillileri rahatsız edecektir." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle doğrudan görüştüğünü ve yaşananları resmen bildirdiğini kaydeden Ulabi, "Diplomatik çabalarımız, ülkeler üzerinde baskı kurmayı ve Suriye'nin uluslararası kararlardaki konumunu güçlendirmeyi kapsıyor. İşgal altındaki Golan Tepeleri konusunda 142 ülke Suriye toprağı olarak oy kullandı." şeklinde konuştu.

İsrail'in "Husi güçlerinin Suriye'de bulunduğu" iddialarını hayal ürünü olarak nitelendiren Ulabi, Suriye'nin kontrolündeki bölgelerde güvenliği tamamen sağladığını ve herhangi bir ihlale karşı kapasitesini kanıtladığını belirtti.

Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Beyt Cin köyü sakinleri, Cuma sabaha karşı İsrail devriyesinin köye girip 3 kişiyi tutuklama girişimine karşı koydu. Çatışmada 3'ü subay 6 asker yaralandı. İsrail, misilleme olarak köye hava saldırısı düzenledi. Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre 13 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
