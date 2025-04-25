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Suriye, İngiltere'nin Yaptırımları Kaldırma Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Suriye, İngiltere'nin Yaptırımları Kaldırma Kararını Memnuniyetle Karşıladı
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 12 Suriyeli kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırma kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu kararın, ülkenin yeniden inşası ve toparlanması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

ŞAM, 25 Nisan (Xinhua) -- Suriye, İngiltere'nin kilit öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren 12 Suriyeli kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada İngiltere'nin kararının, Suriye'ye yönelik yaptırım rejiminin değiştirilmesi çabaları çerçevesinde alındığı ve ülkenin yeniden inşası ve toparlanması için olumlu bir sinyal olarak görüldüğü belirtildi.

İngiltere'nin söz konusu yaptırımları, mali hizmetler, enerji üretimi, bankacılık ve ticaret gibi başlıca sektörlerin yanı sıra savunma ve içişleri gibi kilit öneme sahip bakanlıkları da hedef alıyordu.

Açıklamada kısıtlamaların hafifletilmesinin, Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştireceği, kamu hizmetleri ve güvenlik gibi hayati sektörleri canlandıracağı ve kritik altyapının yeniden inşası ve ulusal ekonominin toparlanması için gerekli yatırımları teşvik edeceği vurgulandı.

Suriye'nin barış, istikrar ve yeniden inşa sürecine bağlı tüm uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.

İngiltere, Suriye'nin savunma ve içişleri makamları ve bazı istihbarat kurumlarının mal varlıklarına yönelik dondurma kararının kaldırıldığını da duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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