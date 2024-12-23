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Suriye-İngiliz Konsorsiyumu, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Çalışmalara Başlıyor

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SBC Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ulebi, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin kalkınması için yeni yönetimle işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Eğitim, sağlık altyapısı ve finansman konularında öncelikli hedefler belirlenirken, iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

İngiltere'deki Suriyelilerin kurduğu sivil toplum kuruluşu olan Suriye-İngiliz Konsorsiyumu (SBC) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ulebi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkeyi kalkındırma konusunda yeni yönetimle çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Ulebi, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkeyi kalkındırmaya yönelik çalışmalar kapsamında diaspora olarak önceliklerine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

SBC Yönetim Kurulu Üyesi Ulebi, diaspora olarak önceliklerinin siyasi geçiş, yeniden imar ve ekonomi konularında siyasi istikrarı desteklemek olduğunu vurguladı.

Ulebi, "14 yıldır uluslararası topluma suçları belgeleme, hesap sorma ve yakalama kararı çıkarma gibi konularda baskı yapıyoruz. Artık iletişim kurabileceğimiz bir devletimiz var." diye konuşarak, bu süreçte elde ettikleri uluslararası tecrübelerini bölgedeki kabiliyetleriyle birleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Suriye'nin yeniden inşası için çalışma mesajı

Ulebi, ülkeyi kalkındırma çalışmalarına ilişkin, "Yeniden imar konusunda rejimin yaptığının tersine, hiçbir taraf dışlanmamalı. Bu alanda çok zorluklar var ancak biz bunun farkındayız." diye konuştu.

Eğitim ve sağlık altyapısının da görüşüldüğünü aktararak bu konuların finansmanla alakalı olduğunu dile getiren Ulebi, önceliklerinden birinin Suriye'nin yeniden inşası için finansman kanallarını açmak olduğunu belirtti.

Ulebi, "Doğrudan iletişimi güçlendirmek ve Suriye'nin geleceği üzerinde çalışılacak herhangi bir projeyi sürdürmeyi sağlamak için Şam'dayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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