Suriye ile İkili İlişkiler İçin Eşgüdüm Toplantısı Düzenlendi
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye ile ikili ilişkileri ele almak üzere Bakanlık'ta Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'na başkanlık etti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye ile ikili ilişkiler kapsamındaki çalışmaları ele almak üzere Bakanlık'ta yapılan Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'na başkanlık yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz'ın başkanlığında Suriye konusunda Bakanlığımızda dokuzuncusu düzenlenen Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'nda, Suriye ile ikili ilişkilerimiz kapsamındaki çalışmalar ele alındı" bilgisine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel