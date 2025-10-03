Suriye ile İkili İlişkiler İçin Eşgüdüm Toplantısı Düzenlendi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye ile ikili ilişkiler kapsamındaki çalışmaları ele almak üzere Bakanlık'ta yapılan Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz'ın başkanlığında Suriye konusunda Bakanlığımızda dokuzuncusu düzenlenen Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'nda, Suriye ile ikili ilişkilerimiz kapsamındaki çalışmalar ele alındı" bilgisine yer verildi.