Suriye, İbrahim Abdülmelik Olabi'yi BM Daimi Temsilcisi Olarak Atadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı kararıyla Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi olarak İbrahim Abdülmelik Olabi'nin atandığını bildirdi.

Olabi kimdir?

İngiltere ve Almanya vatandaşı olan İbrahim Olabi, uluslararası alanda tanınan bir insan hakları avukatı. Suudi Arabistan'da doğan ve eğitimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi ile Oxford Üniversitesi'nde tamamlayan Olabi, insan hakları, uluslararası hukuk ve kamu politikası alanlarında uzman.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Barolar Birliği (IBA) gibi önemli kuruluşlarda danışmanlık yapan Olabi, hem sahadaki çalışmaları hem de uluslararası düzeydeki savunuculuğuyla öne çıktı. Akademik başarılarıyla birçok prestijli ödüle layık görülen Olabi, güçlü bir akademik ve mesleki geçmişe sahip.