Suriye Dışişleri Bakanlığı, Humus'ta camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Humus kentinde cuma namazı sırasında bir camiyi hedef alan bombalı terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, camiye yerleştirilen bombanın cuma namazı sırasında patlatılması sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Terör suçu olarak nitelendirilen saldırının, insani ve ahlaki değerlere de açık bir saldırı teşkil ettiği ifade edildi.

Suriye halkı arasında güvenlik ve istikrarı bozmayı, kaos ve panik yaratmayı amaçlayan saldırının, "başarısız girişimler zincirinin bir parçası" olduğu kaydedildi.

Suriye'nin terörle mücadelede kararlı olduğu, bu tür saldırıların devletin güvenliği sağlama, vatandaşları koruma ve saldırılara karışanları adalet önüne çıkarma yönündeki çabalarını engelleyemeyeceği ifade edildi.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.