Suriye Hükümeti Süveyda İçin Yardım Planlarını Açıkladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, hükümetin, Ürdün ve ABD'nin desteğiyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve uluslararası ortaklarla birlikte Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların ulaştırılmasına devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan Ürdün ve ABD'nin desteğiyle Süveyda'da yaşanan son gelişmelerin ardından üzerinde uzlaşılan yol haritasına ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye hükümetinin olaylarla ilgili Uluslararası Bağımsız Araştırma Komisyonu'nu davet edeceği ve sorumluların yargı önüne çıkarılacağı belirtilen açıklamada, sivillere ve mülklere yönelik ihlallerde bulunan kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Suriye hükümetinin, Ürdün ve ABD'nin desteğiyle ilgili BM kuruluşları ve uluslararası ortaklarla birlikte Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların ulaştırılmasına devam edeceği kaydedilen açıklamada, ilde temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi için çalışmaların sürdürüleceği, bu süreçte gerekli mali desteğin uluslararası bağışçılar tarafından sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Güvenliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Süveyda-Şam yolunda konuşlandırılacağı kaydedilen açıklamada, sivil savaşçıların bölgeden çekileceği, Amman Anlaşması çerçevesinde eğitimli polis kuvvetlerinin görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tutukluların ve kaçırılanların serbest bırakılması ile takas sürecinin hızlandırılmasına yönelik Uluslararası Kızılhaç Komitesinin çalışmalarının üç ülke tarafından destekleneceği ifade edildi.

Ayrıca zarar gören köylerin ve mülklerin yeniden inşası için planların açıklanacağı, bu çabalara Ürdün ve ABD'nin katkı sunacağı vurgulandı.

Açıklamada, Suriye hükümetinin birlik, çoğulculuk, eşitlik ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir ulusal anlatının güçlendirilmesi için çalışacağı, nefret söyleminin sona erdirilmesine yönelik adımların hızlandırılacağı belirtildi.

Ürdün'ün Suriye ile koordinasyon içinde Süveyda'daki yerel topluluklar ve Bedevi aşiret temsilcilerinin uzlaşma görüşmelerine davet edileceği bildirilen açıklamada, kısa ve orta vadede güvenlik ve idari düzenlemeler konusunda ortak adımların atılacağı, yerel bir polis gücünün oluşturulacağı, sivil kurumların faaliyete geçirileceği ve tüm toplulukları kapsayan bir İl Meclisinin kurulmasının planlandığı kaydedildi.