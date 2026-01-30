Suriye Hükümet ile Sdg Arasında Kapsamlı Ateşkes ve Entegrasyon Anlaşmasına Varıldı

(ANKARA) - Suriye hükümeti ile SDG arasında kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Taraflar, askeri ve idari yapıların kademeli olarak birleştirilmesi konusunda da uzlaştı.

SDG Medya Merkezi'nin açıklamasına göre, anlaşma çerçevesinde tarafların temas hatlarından çekilmesi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine konuşlanması ve bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması kararlaştırıldı.

Anlaşma kapsamında SDG bünyesinden üç tugaydan oluşan bir askeri tümen kurulması, ayrıca Kobani güçlerinden bir tugayın Halep'e bağlı bir tümen içine dahil edilmesi öngörülüyor.

Özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesi ve sivil personelin görevlerinin korunması da mutabakatın maddeleri arasında yer aldı.

Taraflar ayrıca Kürt halkının medeni ve eğitim haklarına yönelik düzenleme yapılması ve yerinden edilenlerin bölgelerine dönüşünün sağlanması konusunda da anlaşmaya vardı.

Açıklamada, anlaşmanın Suriye topraklarının birliğini güçlendirmeyi ve ülkenin yeniden inşası için taraflar arasında işbirliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.