Suriye Hükümeti ile Sdg Arasında Haseke Mutabakatı

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanlığı, Haseke ilinin yönetimi üzerine Suriye hükümeti ile SDG arasında kapsamlı bir mutabakat yapıldığını duyurdu. Anlaşma, güvenlik ve entegrasyon süreçlerini kapsıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Suriye hükümeti ile SDG arasında Haseke ilinin yönetimi ve entegrasyonuna dair mutabakat sağlandığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Suriye güçleri kent merkezlerine girmeyecek, Kürt köylerinde yalnızca yerel güvenlik güçleri bulunacak ve SDG'ye bağlı tüm askeri ve sivil yapılar kademeli olarak Suriye devlet kurumlarına entegre edilecek.

Haberde, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin, SDG'den Savunma Bakan Yardımcılığı için bir aday önereceği, ayrıca Haseke Valiliği için bir aday önereceği, Halk Meclisi'nde temsil edilecek isimler ile Suriye devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere bir isim listesi sunacağı belirtildi

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarına ilişkin 13 sayılı kararnamenin uygulanacağı, bunun da ulusal ortaklığa dayalı, tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alan, güçlü ve birleşik bir Suriye inşa etme yönündeki ortak kararlılığı yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu mutabakatın uygulanmasına bugün saat 20.00 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
