Suriye Hükümeti, AFP'nin Çin'e Savaşçı Teslimi İddialarını Yalanladı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Fransız haber ajansı AFP'nin Suriye'nin 400 savaşçıyı Çin'e teslim etmeyi planladığına dair iddialarını reddetti. Resmi açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Suriye, Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP), Suriye hükümetinin 400 savaşçıyı Çin'e teslim etmeyi planladığı iddialarını yalanladı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, "Fransız haber ajansı AFP'nin, Suriye hükümetinin herhangi bir savaşçıyı Çin'e teslim etmeyi planladığı yönündeki iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.
AFP'nin bugün yayınladığı haberde, Suriye'nin 400 Uygur savaşçıyı Çin'e teslim etmeye hazırlandığı ve bu konunun Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Pekin ziyareti sırasında görüşüleceği iddia edilmişti.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel