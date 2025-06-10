Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam'dan İstanbul'a sefer başlattı

Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam'dan İstanbul'a sefer başlattı
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Suriye Havayolları, iç savaş nedeniyle durdurulan Şam-İstanbul seferlerini 12 yıl aradan sonra yeniden başlattı. İlk uçuş bugün gerçekleşti.

Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yapıyor.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Suriye Havayolları'na ait yolcu uçağı, bugün Şam'dan havalanarak İstanbul'a hareket etti.

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından durdurulan Şam-İstanbul seferleri, böylece 12 yıl aradan sonra yeniden başlamış oldu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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