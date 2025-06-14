Suriye Hava Sahası Sivil Trafiğe Yeniden Açıldı

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Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, ülke hava sahasının tam anlamıyla sivil trafiğe açıldığını duyurdu. Hava sahası, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle geçici olarak kapanmıştı. Artık bölgedeki hava güvenliği izlenirken, gerekli önlemlerin alınabileceği belirtildi.

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, ülke hava sahasının sivil trafiğe tamamen yeniden açıldığını duyurdu.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Kurumu, İsrail'in İran'a saldırı başlatmasıyla geçici süreyle kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını açıkladı.

Suriye hava sahasının artık güvenli ve kullanıma açık hale geldiği, bölgedeki durumun izlendiği ve gerek duyulması halinde hava güvenliğini en üst düzeyde tutmak için ek tedbirlerin alınabileceği vurgulandı.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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