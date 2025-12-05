Suriye halkı, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutluyor

Suriye'de vatandaşlar 61 yıllık Baas rejimini devrilmesinin birinci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı.

Başkent Şam'ın Maaddamiye bölgesinde, Hama kent merkezi ile Lazkiye illerinde on binlerce kişi cuma namazının ardından bir araya geldi.

"Özgür Suriye" sloganı atan binlerce kişi, Suriye devrimi ile özdeşleşen çeşitli şarkılar söyleyerek Baas rejiminin devrilmesini kutladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde toplanan yüzlerce bisiklet sürücüsü, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nun güzergahını takip ederek İdlib'den başlayarak Halep, Hama ve Humus üzerinden Şam'a doğru pedal çevirecek.

Bisikletçiler, İdlib Valisi'nden aldıkları operasyon esnasında hayatını kaybeden bir savaşçıya ait miğferi, Şam'a ulaştıklarında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teslim edecek.

Etkinliğe katılan sosyal medya içerik üreticisi Mehdi Kemeh, Suriye genelinden 200'den fazla bisikletçi ile dünyanın farklı ülkelerinden 70 yamaç paraşütçüsünün etkinliğe katıldığını söyledi.

Kemeh "Bugün bu bisiklet etabı kelimenin tam anlamıyla yeni bir tarih yazacak. Temennimiz, her yıl aynı tarihte aynı hedeflerle yeniden yapılmasıdır. Zafer yolu çok zorluydu, bedeli ağırdı ama Allah'ın yardımıyla Şam'ın kapıları açıldı."dedi.

Suriye Futbol Milli Takımı oyuncusu Yusuf Serruci de, bisikletlilerin "Düşmanı Caydırma Operasyonu" hattını takip edeceğini belirterek, "Emaneti İdlib Valisi'nden aldık, inşallah Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teslim edeceğiz. Bu miğfer, operasyonun başlangıcında yer alan şehit bir kahramanımıza aitti." şeklinde konuştu.

Serruci, etklinliğin iller arasında barış ve sevgi mesajı taşıdığına dikkat çekti.

Lübnan Milli Takımı sporcusu ve Halep Polis Kulübü oyuncusu Abdulaziz el-Mani de, organizasyonun güçlü bir katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Mani, "Hama etabı çok zor olacak. Ardından Humus, Şam kırsalı ve final olarak Şam'a geçeceğiz. Sporcular iyi hazırlandı, inşallah güzel bir sonuç çıkar. Suriye zaferi kutlu olsun." dedi.

Suriye Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı Fouad Seyd İsa da yürüyüşün yalnızca bir spor etkinliği olmadığını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Kurtuluş Rotası, kamplardaki çocuklardan savaş gazilerine kadar geniş bir kesimi kapsayan çok yönlü bir spor etkinliğidir. Halep'te yaşlılar, Hama'da at binicileri, Humus'ta engelli sporcular yarışacak."

Etkinliğin, Şam'da yamaç paraşütü, paraşütle atlama ve modern spor gösterileriyle final yapacağını aktaran Seyd İsa, Avrupa Birliği, Amerika ve Arap ülkelerinden gelen sporcuların da etkinliğe katıldığını kaydetti.

Seyd İsa,"Misafir sporcular, Suriye'nin güvenli olduğunu ve herkesin burada spor yapabileceğini göstermek için buradalar." şeklinde konuştu.