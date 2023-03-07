Suriye: Halep Havalimanı'nın Hizmet Dışı Kalması Deprem Yardımlarını Sekteye Uğrattı

ŞAM, 7 Mart (Xinhua) -- Suriye ordusu ve bir sivil havacılık yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Uluslararası Havalimanı'nın İsrail'in füze saldırısının ardından faaliyetlerini askıya aldığını ve bu durumun depremin vurduğu bölgelere yardım malzemelerinin...

ŞAM, 7 Mart (Xinhua) -- Suriye ordusu ve bir sivil havacılık yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Uluslararası Havalimanı'nın İsrail'in füze saldırısının ardından faaliyetlerini askıya aldığını ve bu durumun depremin vurduğu bölgelere yardım malzemelerinin hava yoluyla taşınmasını günlerce geciktirebileceğini belirtti.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, saldırının Salı günü yerel saatle 02.07'de (Pazartesi 23.00 GMT) ülkenin batısındaki Akdeniz kıyısı üzerinden gerçekleştiği ve havalimanı tesislerinin hasar görerek hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Basem Mansur, 6 Şubat'taki depremden bu yana Halep'e yaklaşık 79 yardım uçağının indiğini ancak havalimanı onarılana kadar uçuşların günlerce askıya alınacağını söyledi.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırısını, sivil bir havaalanını ve depremzedelere yardım ulaştıran ana kanallardan birini hedef aldığı için çifte suç olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu bu tür saldırılara son vermeye çağırdı.