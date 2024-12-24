Suriye Geçici Yönetimi, Silahlı Grupları Feshetme Kararı Aldı

(ANKARA) – Suriye geçici hükümeti, Beşar Esad yönetimine karşı mücadele eden tüm silahlı grupların feshedilerek Savunma Bakanlığı altında birleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Suriye geçici yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Suriye geçiş hükümetinin lideri Ahmed Eş- Şara (Ebu Muhammed el-Colani) Suriye'deki silahlı grupların şefleriyle "tüm grupların feshedilmesi ve Savunma Bakanlığı altında birleştirilmesi" konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye geçici yönetimi Başbakanı Muhammed el-Beşir, geçen hafta bakanlığın eski silahlı gruplar ve Beşar Esad'ın ordusundan ayrılan subaylar kullanılarak yeniden yapılandırılacağını ifade etmişti.