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Suriye Geçici Yönetimi, Silahlı Grupları Feshetme Kararı Aldı

Suriye Geçici Yönetimi, Silahlı Grupları Feshetme Kararı Aldı
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Suriye geçici hükümeti, Beşar Esad yönetimine karşı mücadele eden tüm silahlı grupların feshedilerek Savunma Bakanlığı altında birleştirilmesine karar verdi. Ahmed Eş-Şara'nın liderliğindeki görüşmeler sonucunda, silahlı grupların yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

(ANKARA) – Suriye geçici hükümeti, Beşar Esad yönetimine karşı mücadele eden tüm silahlı grupların feshedilerek Savunma Bakanlığı altında birleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Suriye geçici yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Suriye geçiş hükümetinin lideri Ahmed Eş- Şara (Ebu Muhammed el-Colani) Suriye'deki silahlı grupların şefleriyle "tüm grupların feshedilmesi ve Savunma Bakanlığı altında birleştirilmesi" konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye geçici yönetimi Başbakanı Muhammed el-Beşir, geçen hafta bakanlığın eski silahlı gruplar ve Beşar Esad'ın ordusundan ayrılan subaylar kullanılarak yeniden yapılandırılacağını ifade etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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