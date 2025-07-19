Suriye Geçici Yönetimi'nden Süveyda'da İtidal Çağrısı
Süveyda'da tırmanan şiddet olayları üzerine Suriye geçici yönetimi, çatışmaları kontrol altına almak için bölgeye kuvvet konuşlandırma taahhüdünde bulundu ve itidal çağrısında bulundu.
SÜVEYDA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinin batı kırsalında, cephe hattı yakınlarındaki bir yolda yürüyen yerel savaşçılar, 18 Temmuz 2025.
Suriye geçici yönetimi, Süveyda ilinde tırmanan şiddet olayları karşısında cuma günü itidal çağrısında bulunarak, çatışmaları kontrol altına almak amacıyla bölgeye kuvvet konuşlandırma taahhüdünde bulundu. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel