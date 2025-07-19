Suriye Geçici Yönetimi'nden Süveyda'da İtidal Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süveyda'da tırmanan şiddet olayları üzerine Suriye geçici yönetimi, çatışmaları kontrol altına almak için bölgeye kuvvet konuşlandırma taahhüdünde bulundu ve itidal çağrısında bulundu.

SÜVEYDA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinin batı kırsalında, cephe hattı yakınlarındaki bir yolda yürüyen yerel savaşçılar, 18 Temmuz 2025.

Suriye geçici yönetimi, Süveyda ilinde tırmanan şiddet olayları karşısında cuma günü itidal çağrısında bulunarak, çatışmaları kontrol altına almak amacıyla bölgeye kuvvet konuşlandırma taahhüdünde bulundu. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor

Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi

Adıyaman'da sürprizli seçim! AK Parti ve YRP, CHP'nin adayına oy verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.