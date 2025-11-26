Suriye Enformasyon Bakanı Kahire'de Arap Enformasyon Bakanları Konseyi Başkanlığını Devraldı

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Kahire'de düzenlenen Arap Enformasyon Bakanları Konseyi'nin 55'inci oturumunda konsey başkanlığını devraldı.

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, toplantıda konuşan Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, Suriye'nin kardeş ülkeler arasındaki doğal konumuna geri döndüğüne ve ortak Arap medya geleceğinin şekillendirilmesine etkin biçimde katkı sunmaya hazır olduğuna vurgu yaptı.

Mustafa, "Yılların yükünü üzerinden atan Şam'dan, Suriye halkının selamlarını getirerek Suriye'nin kardeş ülkeler arasındaki doğal konumuna dönüşünü ilan etmek üzere geldim." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Kahire'de Arap Enformasyon Bakanları Konseyi başkanlığını devralmasına ilişkin olarak Mustafa, "Umarım bu başkanlık, Arap ortak çalışma sürecinin yeniden başlaması ve yeni Suriye'nin geleceğe yapıcı bir dil ile baktığının teyidi olur." dedi.

Arap Enformasyon Bakanları Konseyi'nin başkanlığı bir yıl sürüyor ve üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak yapılıyor.

Arap Enformasyon Bakanları Konseyi'nin 55. oturumunda Arap Medya Etik Kuralları, Arap Medya Eylem Planı'nın yurt dışında takibi ve Filistin meselesi gibi çeşitli konular ele alınacak.