Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı, PKK/YPG ile entegrasyon sürecinde ilerleme olmadığını söyledi

Güncelleme:
Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubade Kojan, PKK/YPG ile yürütülen entegrasyon sürecinde iletişimin askıya alındığını ve ABD'nin Şam hükümetine baskı yaptığına dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubade Kojan, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile yürütülen entegrasyon sürecine ilişkin, "SDG ile iletişim ya da komünikasyon şu anda askıda veya kesildi. Bu konuda herhangi bir yeni gelişme yok." dedi.

Kojan, terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart mutabakatı kapsamında yürütülen entegrasyon sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"SDG veya asayiş" güçlerinin sayılarına ilişkin basına yansıyan rakamların doğru ve objektif olmadığını belirten Kojan, "Ayrıca anlaşmanın yakın olduğu izlenimini oluşturmak amacıyla ABD'nin Şam hükümetine baskı yaptığı yönündeki bilgiler de gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG ile mevcut duruma da değinen Kojan, şu an için herhangi bir temasın bulunmadığını vurgulayarak, "SDG ile iletişim ya da komünikasyon şu anda askıda veya kesildi. Bu konuda herhangi bir yeni gelişme yok." ifadelerini kullandı.

Şam hükümetinin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini kaydeden Kojan, hükümetin, yapıcı ve somut teklifler sunduğunu söyledi.

Buna karşın SDG'nin süreci oyaladığını dile getiren Kojan, "Herhangi bir gerçek açılım olmadan süre doluyor. 10 Mart mutabakatının uygulanabilmesi için gerçek bir açılım ile gerçek bir işbirliğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

