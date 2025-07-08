Suriye Enerji Bakanı Yatırım Çağrısı Yaptı

ŞAM, 8 Temmuz (Xinhua) -- Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ülkenin savaştan zarar gören enerji sektörüne yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Beşir, pazartesi günü 12 ülkeden 100'den fazla şirketin katıldığı ve dört gün sürecek olan 6. Suriye Uluslararası Petrol, Enerji ve Maden Kaynakları Fuarı'nın açılışında konuşma yaptı. Beşir, "Enerji sektöründe büyük zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir sır değil, bunların başında da Suriye'de uzun yıllar süren savaştan geriye kalan harap olmuş altyapı bulunuyor" dedi.

"Bu durum, aramadan sondaj, taşıma, boşaltma, üretim ve dağıtıma kadar tüm alanlarda yatırım için umut verici fırsatları da beraberinde getiriyor" diyen Beşir, Suriye'nin önemli petrol, doğalgaz ve maden rezervlerine sahip olduğuna da dikkat çekti.

"Aramaları güçlendiren, üretim tekniklerini modernize eden, yenilikçi çözümler benimseyen ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan" ülkesinin, enerji sektörüne büyük önem verdiğini ifade eden Beşir, "Bu, enerji güvenliğini sağlayıp ihracat ve kalkınma kapasitemizi artırmamızda temel öneme sahip" dedi.