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Suriye Ekonomi Bakanı Şaar, Yaptırımların Kaldırılmasına Duygusal Tepki Gösterdi

Suriye Ekonomi Bakanı Şaar, Yaptırımların Kaldırılmasına Duygusal Tepki Gösterdi
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Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırma kararını duyurmasının ardından, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Bakan, bu kararı 'adaletli ve insani' bulduğunu ifade etti.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından katıldığı bir televizyon programında gözyaşlarına hakim olamadı.

Şaar, Trump'ın Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından Al Arabiya televizyonunun canlı yayınına katıldı.

Bakan Şaar'ın, "Hak yerini buldu. Bu karar, milyonlarca Suriyelinin beklediği bir karardı. Dünya bunu bekliyordu. Adil, insani ve insaflı bir karar bu. Suudi Arabistan'a, Katar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Suriye liderliğine teşekkür ederim." açıklamasını yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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