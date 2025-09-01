Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki Deprem İçin Taziye Mesajı

Suriye, Afganistan'ın doğusundaki deprem nedeniyle 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce yaralının bulunduğunu belirterek, taziye mesajı yayımladı. Suriye, Afganistan halkına dayanışma dileklerini iletti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın doğusundaki bazı vilayetlerde meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirten taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşanan felaketin 800'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 bin 500'den fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu, çok sayıda kişinin ise halen enkazda olduğu belirtildi.

Suriye hükümetinin Afganistan halkı ve hükümetine en içten taziye ve dayanışma dileklerini ilettiği bildirilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Suriye'nin dost Afganistan halkının bu acılı gününde yanında olduğu ve tam dayanışma içinde bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
