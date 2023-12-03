Üye Girişi
Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak uluslararası toplumu İsrail'in hesap vermesini sağlama konusunda harekete geçmeye çağırdı.

ŞAM, 3 Aralık (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü sona eren ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Bakanlık Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in sadece Filistin topraklarına değil aynı zamanda Suriye ve Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının da acilen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, Suriye'nin Filistin halkına desteğini yineleyerek Filistin'in bağımsız bir devlet kurma hakkını vurguladı.

Uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını kınama ve hesap vermesini sağlama konusunda hızlı hareket etmeye çağıran bakanlık, küresel liderleri de durumun ciddiyetinin farkına varmaya davet etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Suriye İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title