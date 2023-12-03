Suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı

ŞAM, 3 Aralık (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü sona eren ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Bakanlık Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in sadece Filistin topraklarına değil aynı zamanda Suriye ve Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının da acilen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, Suriye'nin Filistin halkına desteğini yineleyerek Filistin'in bağımsız bir devlet kurma hakkını vurguladı.

Uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını kınama ve hesap vermesini sağlama konusunda hızlı hareket etmeye çağıran bakanlık, küresel liderleri de durumun ciddiyetinin farkına varmaya davet etti.