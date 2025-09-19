Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'de Görüşmelere Katıldı ve Londra'da İsrail ile Müzakerelere Başladı

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD ziyaretinde gerçekleştirdiği üst düzey temasların ardından, Londra'da başlayan Suriye- İsrail görüşmelerine katıldı. Medyada yer alan haberlere göre görüşmelerde İsrail tarafı güvenlik gerekçesiyle İran bağlantılı gruplara karşı uluslararası garanti talep ediyor.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulundu.

Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı bir toplantıda ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Dün yapılan görüşmede, Suriye ekonomisinin küresel finans sistemine "sorumlu ve güvenli" şekilde yeniden bağlanması ile terörün finansmanıyla mücadelede ortak çabaların artırılması ele alındı.

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile verimli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Suriye'nin uluslararası ekonomiye tam erişimini sağlamak için gerekli adımları görüştük" ifadelerini kullandı.

Şeybani, Washington'daki temasları çerçevesinde ABD'li Senatör Lindsey Graham ile de bir araya geldi. Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre görüşmede, Suriye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması konuları gündeme geldi.

Londra'da Suriye-İsrail görüşmeleri

Suriye'nin yeni hükümeti ile İsrail arasında Londra'da doğrudan müzakereler başladığı bildirildi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Londra'da buluştuğunu doğruladı.

Barrack, Avusturalyalı X fenomeni Mario Nawfal'a yaptığı açıklamada, tarafların "gerilimi azaltma ve Suriye'nin birliğini ve egemenliğini koruyacak, aynı zamanda İsrail'in ve tüm azınlıkların güvenliğini sağlayacak bir anlayışa varma amacıyla hızlandırılmış bir müzakere sürecine" taahhüt verdiğini söyledi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Şam'a ayrıntılı bir güvenlik anlaşması taslağı sundu. Teklif, sınır boyunca uçuşa yasak ve askersizleştirilmiş bölgeler oluşturulmasını, Suriye ordusunun buralardan çekilmesini ve İsrail'in kendi tarafındaki askeri varlığını sınırlama olmaksızın artırabilmesini içeriyor. Taslak, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan barış anlaşmasında olduğu gibi bölgenin üç farklı askeri kısıtlama bölgesine ayrılmasını öngörüyor.

İsrail ayrıca, Golan sınırı boyunca tampon bölgenin iki kilometre genişletilmesini ve İran bağlantılı gruplara yönelik gerektiğinde hava saldırıları düzenleyebilmesi için bir "hava koridoru"na uluslararası güvence verilmesini talep ediyor. Şam yönetiminin son haftalarda ağır silahlarını Suriye'nin güneyinden çekmeye başladığı, bunun ABD ve Ürdün'ün desteklediği bir yol haritası kapsamında güvenlik anlaşmasına varma sürecinin işaretlerinden biri olduğu da belirtiliyor. Suriye'nin işgal altındaki topraklardan İsrail'in çekilmesini talep ettiği de ifade ediliyor.

ABD ve Şam ilişkilerinde yeni dönem

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, eşi Susan ve Özel Temsilci Tom Barrack ile birlikte haftasonu Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Başkanlık Sarayı'nda yapılan görüşme, yıllardır ABD'den Suriye'ye yapılan en üst düzey temas olarak kayda geçti.

Cooper ve Barrack, Şara'ya "IŞİD'e karşı operasyonlara verdiği destek ve Amerikalıların kurtarılmasına katkılarından dolayı" teşekkür etti. Görüşmelerde ayrıca Dürzi ve Kürt milislerin Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonu ve bölgesel güvenlik konuları da ele alındı.