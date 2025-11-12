Suriye Dışişleri Bakanı Şaybani, Londra'ya Resmi Ziyarette Bulunuyor
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şaybani, İngiltere'de bazı yetkililerle görüşmek üzere Londra'ya gidiyor. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeleri ele alma amacı taşıyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi, Şaybani'nin resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri ele alma amacı taşıdığı belirtildi.
