Suriye Dışişleri Bakanı Şaybani, Londra'ya Resmi Ziyarette Bulunuyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'de bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Londra'ya gidiyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi, Şaybani'nin resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri ele alma amacı taşıdığı belirtildi.