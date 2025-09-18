Suriye Dışişleri Bakanı'nın Washington Ziyareti Tarihi Bir Anlam Taşıyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Washington'a yapacağı ziyaretin tarihi önem taşıdığını, 25 yıl aradan sonra bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın ilk ziyareti olacağını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin, Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'ya açıklamalarda bulundu.

Şeybani, Washington ziyaretinin tarihi önem taşıdığını, 25 yıl aradan sonra bir Suriye dışişleri bakanının (ABD'ye) ilk ziyareti olacağını ve bunun, Suriye-Amerikan ilişkilerinde onlarca yıllık soğukluğun ardından "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Ziyaretinin, Suriye'nin ABD ile doğrudan diyaloğa açık olduğu ve ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı gösterdiğini belirten Şeybani, "Ziyaret sırasında, Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alınacak." ifadelerini kullandı.

Şeybani'nin Washington'a düzenleyeceği ziyaretin kesin tarihi açıklanmasa da BM Genel Kurulu öncesinde yapılması bekleniyor.