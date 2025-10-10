Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Lübnan ile Kardeşlik Vurgusu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, köklü tarihi bağlara dayanan Suriye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin kardeşlik ve ortak kader anlayışıyla şekillendiğini belirtti.

Şeybani, ABD merkezli X platformunda yaptığı paylaşımda, misafirperverliği için Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'ye teşekkür etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile gerçekleştirdiği görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeybani, ziyaret sırasında gördüğü samimiyetin, iki kardeş ülke arasındaki derin ilişkilerin ve Lübnan'ın ortak Arap işbirliğini güçlendirme kararlılığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Şeybani, Suriye-Lübnan ilişkilerinin köklü tarihi bağlara dayandığını vurgulayarak, "İki ülke arasındaki ilişkiler, kardeşlik ve ortak kader anlayışıyla şekillenmiştir. Bu temeller üzerine kurulan samimi işbirliği, çözülmemiş konuların ele alınması ve yeni ortaklıkların geliştirilmesiyle daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.