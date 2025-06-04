Suriye Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Hava Saldırılarına Tepki

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Hava Saldırılarına Tepki
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in hava saldırılarının Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgedeki istikrarsızlığa yol açtığını belirtti. Şeybani, 1974 Ateşkes Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Suriye'nin yatırım ve diyaloga açık olduğunu ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarının Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ettiğini ve bölgedeki istikrarsızlığa zemin hazırladığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile Şam'daki Tişrin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Şeybani, " İsrail'in Suriye topraklarına yönelik süregelen hava saldırıları, uluslararası hukuku ve ülkemizin egemenliğini açıkça ihlal etmektedir." dedi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının, Suriye'nin güvenliğini tehdit ettiğini belirten Şeybani, bölgedeki güvenliği tehdit eden grupların istikrarı bozmasına zemin hazırladığını savundu.

Bakan Şeybani, "1974 tarihli Ateşkes Anlaşması'nın uygulanmasını istiyoruz. Suriye her zaman savaş istemediğini, yeniden inşa sürecine odaklandığını ifade etmiştir." şeklinde konuştu.

Şeybani ayrıca, Suriye'nin Avrupa kurumları ve üye devletlerle işbirliğine hazır olduğunu, diyaloğa ve yatırıma açık olduğunu kaydetti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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