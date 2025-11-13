Suriye Dışişleri Bakanı Londra'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, görüşme, Bakan Şeybani'nin Birleşik Krallık'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yapıldı.

Şeybani ile Cooper'ın görüşmesinde, "Suriye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı işbirliğinin derinleştirilmesi ve iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden canlandırılması konularının ele alındığı" ifade edildi.

Haberde, bakanların ayrıca, farklı alanlarda işbirliğini güçlendirme yolları üzerinde durarak, ortak çıkarları koruyacak ve iki ülke halklarına fayda sağlayacak mekanizmaların oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.