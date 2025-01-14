Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Türkiye'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzeyli heyetle 15 Ocak 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesbından yapılan açıklamada, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin beraberindeki üst düzey bir heyetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzeyli heyetle 15 Ocak 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir."