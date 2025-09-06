Suriye Dışişleri Bakanı, BM Özel Temsilcisi ile Görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre Bakan Şeybani, Şam'da BM Özel Temsilcisi Pedersen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ele alan taraflar, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Taraflar ayrıca, zorla yerinden edilen sivillerin dönüşü için uygun koşulların sağlanmasının önemine ve ülkedeki insani durumun iyileştirilmesine dikkati çekti.