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Suriye Dışişleri Bakanı, ABD'den Yaptırımları Kaldırmasını Talep Etti

Suriye Dışişleri Bakanı, ABD'den Yaptırımları Kaldırmasını Talep Etti
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Katar'daki temasları sonrası yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Yaptırımların ülke ekonomisinin toparlanmasını engellediğini belirten Şeybani, Katar'ın da bu konuda destek verdiğini açıkladı.

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani Katar'daki temasları sonrasında yaptığı açıklamada ABD'ye yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu. Suriye geçici hükümetinin bakanları Katar'a yaptıkları ziyarette, ABD'ye Şam'a yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Al Sani'nin görüşmede "Katar devletinin Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını destekleyen tutumunu yinelediği" ifade edildi.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki İslamcı grupların Beşar Esad'ı devirmesi öncesinde ülkedeki muhalif gruplara destek veren Katar, Esad yönetimindeki Suriye'nin 2023 yılında Arap Birliği'ne dönmesine karşı çıkmıştı.

HTŞ lideri Ahmed eş-Şera liderliğindeki Suriye'deki yeni hükümet ise Arap ülkeleri ile diplomatik ilişkileri yeniden güçlendirilmesinin yanı sıra ülke ekonomisinin canlandırılması için yaptırımların kaldırılmasını umuyor.

"Yaptırımlar toparlanmamızın önünde engel"

Suriye'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Şeybani, Katar'daki temasları sırasında bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, yaptırımların "hızlı bir toparlanma önünde engel teşkil ettiğini" belirterek "Suriye halkına yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin zorluklara dair endişelerimizi Doha'ya ilettik ve ABD'ye bu yaptırımları kaldırma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar da, Aralık ayı sonunda Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Suriye halkının yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor ve bir sonraki öğünde dahi karınlarını nasıl doyuracağını bilmiyor.

Uluslararası toplum ise Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırmadan önce yeni yönetimin iktidarını nasıl kullanacağını görmek istiyor.

Geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta temaslarda bulunan Şeybani, gelecek günlerde Katar'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini duyurmuştu.

AFP,AP / JD,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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