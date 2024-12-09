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Suriye Devrimi Bayrağı, Belgrad'daki Büyükelçilikte Göndere Çekildi

Suriye Devrimi Bayrağı, Belgrad'daki Büyükelçilikte Göndere Çekildi
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Baas rejiminin çökmenin ardından, Suriye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde eski bayrak indirildi ve yerine Suriye devrimi bayrağı çekildi.

Suriye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Suriye Büyükelçiliğinde bulunan bayrak değiştirildi.

İndirilen Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

Suriye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde göndere yeni çekilen bayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

-? ?Suriye'de neler oldu?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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