Suriye, Devrik Rejimden Kaçan 21 Diplomatı Görevine İade Etti

Suriye Dışişleri Bakanlığının, devrik rejimden kaçan 21 diplomatı görevlerine iade ettiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bugün Şam'daki Bakanlık merkezinde devrik rejimden ayrılan bir dizi diplomatı kabul etti.

Görüşmede Şeybani, diplomatların eski rejimin suçlarını ifşa etmedeki tutumlarını ve çabalarını överek, 21 diplomatın görevlerine iade edilmesini öngören bir kararname imzaladı.