Haberler

Suriye, Devrik Rejimden Kaçan 21 Diplomatı Görevine İade Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı, devrik rejimden kaçan 21 diplomatı görevlerine iade etti. Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, diplomataların eski rejimin suçlarını ifşa etmedeki rollerini övdü.

Suriye Dışişleri Bakanlığının, devrik rejimden kaçan 21 diplomatı görevlerine iade ettiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bugün Şam'daki Bakanlık merkezinde devrik rejimden ayrılan bir dizi diplomatı kabul etti.

Görüşmede Şeybani, diplomatların eski rejimin suçlarını ifşa etmedeki tutumlarını ve çabalarını överek, 21 diplomatın görevlerine iade edilmesini öngören bir kararname imzaladı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
40 kişinin ölümünden sorumlu tutulan firari sanık: İngiltere'de yerleşik düzenim var, Türkiye'ye gelemem

40 kişinin ölümüyle suçlanan sanık: Düzenim var, Türkiye'ye gelemem
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar 'yok artık' diyor

O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar "yok artık" diyor
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Victor Osimhen'den bomba açıklamalar: İlk kez Galatasaray'da gördüm

Osimhen'den bomba açıklama: İlk kez Galatasaray'da gördüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.