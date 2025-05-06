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Suriye Devlet Başkanı Şam'da Basketbol Oynadı

Suriye Devlet Başkanı Şam'da Basketbol Oynadı
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile birlikte Şam'da basketbol oynadı. İkilinin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

- Suriye Devlet Başkanı eş- Şara, Şam'da basketbol oynadı

ŞAM - Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'nin başkent Şam'da basketbol oynadığı eğlenceli görüntüleri büyük ilgi topladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile basketbol oynadı. Takım elbiseleri ile dikkat çeken Şara ve Şeybani, dakikalarca basketboldaki hünerlerini sergiledi. Eş-Şara ve Şeybani'nin başkent Şam'da çekilen ve Şeybani'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ikilinin başarılı atışları kameralara yansıdı. Eş-Şara ve Şeybani'nin eğlenceli görüntüleri büyük ilgi topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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