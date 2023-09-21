Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin'de
HANGZHOU, 21 Eylül (Xinhua) -- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 21 Eylül 2023. Suriye Devlet Başkanı, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak.
HANGZHOU, 21 Eylül (Xinhua) -- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 21 Eylül 2023.
Suriye Devlet Başkanı, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel