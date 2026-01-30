Haberler

Suriye Devlet Başkanı Şara: "Geleceği Adalet ve İstikrarla Birlikte İnşa Ediyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, göreve başlamasının birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğini köklü bir adalet ve istikrar ile şekillendireceklerini belirtti. Suriyelilerin fedakarlıklarına vurgu yaptı.

(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara, göreve başlamasının birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "ülkenin geleceğini köklü bir adalet ve istikrarla şekillendireceklerini" söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kaydetti:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı emanetini üstlenmemin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreçte Suriyelilerin her alandaki fedakarlıklarını ve sabrını anımsıyorum. Allah'tan bu güvene layık olmayı diliyorum. Geleceği, köklü bir adalet, kalıcı bir istikrar ve Suriye'ye statüsünü geri kazandıracak, evlatlarının hayallerini gerçekleştirecek kapsamlı bir kalkınma ile birlikte inşa ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı

Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı

Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halılarını Türk ustalar dokudu
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi