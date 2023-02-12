Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 9 kişi yakalandı Güncel Haberler Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK mensubu 9 kişinin yakalandığı bildirildi. Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK mensubu 9 kişinin yakalandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgede canla başla mücadele eden Mehmetçik'in, hudutların güvenliği için de görevinin başında olduğu belirtildi. Açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA / Güncel Türkiye Suriye PKK Güncel Haberler

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