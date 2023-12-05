Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan PKK/YPG'li terörist 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını ve yakalananlardan birinin PKK/YPG/KCK üyesi terörist olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri PKK/ Ypg'li terörist 6 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı geçişle mücadelenin devam ettiği bildirildi.
Suriye sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 6 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yakalananlardan birinin PKK/YPG/KCK üyesi terörist olduğunun belirlendiği aktarıldı.