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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Suriye PKK Güncel Haberler

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