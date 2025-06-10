Suriye'den Türkiye'ye Sığınanlar Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriye'den Türkiye'ye Sığınanlar Ülkelerine Dönmeye Başladı
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Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesiyle ülkesine dönüş için işlemlerini tamamlıyor. İç savaş nedeniyle uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, artık ülkelerine dönerken Türk halkına teşekkür ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında da sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Tune (20), iç savaş nedeniyle 13 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Savaş bitti ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten İsa Elmusa (35) da " Suriye'de savaş bitti, ülkeme gideceğim, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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